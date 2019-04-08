21:45 08 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.43
  • RUB0.27
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Пустой карман, архивное фото.

Криминальный Кишинев: молдавскую столицу "захлестнули" кражи - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
63 0 0

Жажда легкой наживы всегда манила тех, кто не очень хочет работать, но очень расположен поживиться за чужой счет.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Кража - самый простой способ получить чужие деньги или материальные ценности - криминальные элементы об этом очень хорошо осведомлены и никогда не брезгуют прибрать к рукам то, что плохо лежит. 

Когда "несун" оказался рецидивистом 

Прозаичная на первый взгляд история завершилась неожиданно даже для самих оперативников. Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 47-летнего столичного жителя, который работал грузчиком на стройке и постоянно выносил оттуда то инструмент, то строительные материалы, либо просто то, что случайно попадет под руку.

Задержанного доставили в полицейский участок для дачи показаний и установления всех деталей противоправной деятельности подозреваемого.

В участке мужчина признал свою вину, однако при более детальных проверках выяснилось, что задержанный был ранее объявлен в национальный розыск за мошеничество и заочно приговорен судом к 12 годам лишения свободы.

За 200 евро рискует сесть на 4 года 

Поистине глупость и алчность не знают границ - в Молдове не раз происходили преступления, в которых правонарушители довольствовались несколькими сотнями или тысячами леев, за что потом получали длительные сроки тюремного заключения. 

Сотрудники Инспектората полиции сектора Центр разыскивают женщину, подозреваемую в совершении кражи в одном из магазинов по улице Тираспольской. 

Воспользовавшись невнимательностью 50-летней покупательницы, подозреваемая вытащила у нее из сумочки конверт, в котором находилось 200 евро. Если воровку удастся задержать полиции, и вина ее будет доказана в суде, ей придется выплатить штраф в размере от 32,5 до 67,5 тысячи леев, либо попасть за решетку на 4 года.

Сотрудники правоохранительных органов просят лиц, которые смогут опознать правонарушительницу на видеокадрах, обращаться по телефонному номеру 112.

Смотреть видео   слушать радио  перейти к другим новостям

По теме

Не стучат колеса: в Бельгии из-за кражи кабеля остановили движение поездов
Самая нелепая попытка кражи: воры-неудачники попали на видео
Дело - "висяк": громкие нераскрытые кражи в СССР и России
Теги:
наказание, расследование, полиция, Кишинев, кражи
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Мост Rakotzbrücke в парке Кромлау в Габленце, Германия
Рай для туриста: самые сказочные старинные мосты мира - удивительные фото
Когда ты настолько красивая, что нет смысла превращаться в бабочку
Удивительное существо люди нашли в листве - видео
Дороги
Эх, дороги: рейтинг стран по качеству трасс

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться