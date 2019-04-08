Криминальный Кишинев: молдавскую столицу "захлестнули" кражи - видео

Жажда легкой наживы всегда манила тех, кто не очень хочет работать, но очень расположен поживиться за чужой счет.

КИШИНЕВ, 8 апр - Sputnik. Кража - самый простой способ получить чужие деньги или материальные ценности - криминальные элементы об этом очень хорошо осведомлены и никогда не брезгуют прибрать к рукам то, что плохо лежит.

Когда "несун" оказался рецидивистом

Прозаичная на первый взгляд история завершилась неожиданно даже для самих оперативников. Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 47-летнего столичного жителя, который работал грузчиком на стройке и постоянно выносил оттуда то инструмент, то строительные материалы, либо просто то, что случайно попадет под руку.

Задержанного доставили в полицейский участок для дачи показаний и установления всех деталей противоправной деятельности подозреваемого.

В участке мужчина признал свою вину, однако при более детальных проверках выяснилось, что задержанный был ранее объявлен в национальный розыск за мошеничество и заочно приговорен судом к 12 годам лишения свободы.

За 200 евро рискует сесть на 4 года

Поистине глупость и алчность не знают границ - в Молдове не раз происходили преступления, в которых правонарушители довольствовались несколькими сотнями или тысячами леев, за что потом получали длительные сроки тюремного заключения.

Сотрудники Инспектората полиции сектора Центр разыскивают женщину, подозреваемую в совершении кражи в одном из магазинов по улице Тираспольской.

Воспользовавшись невнимательностью 50-летней покупательницы, подозреваемая вытащила у нее из сумочки конверт, в котором находилось 200 евро. Если воровку удастся задержать полиции, и вина ее будет доказана в суде, ей придется выплатить штраф в размере от 32,5 до 67,5 тысячи леев, либо попасть за решетку на 4 года.

Сотрудники правоохранительных органов просят лиц, которые смогут опознать правонарушительницу на видеокадрах, обращаться по телефонному номеру 112.

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