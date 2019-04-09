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Исправительное учреждение, архивное фото.

Заключенный, бежавший из тюрьмы в Крикова, пойман: как его накажут

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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В Национальной администрации пенитенциарных учреждений сообщили, что мужчина, совершивший побег из мест заключения, был задержан.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Осужденный мужчина 34 лет, который 8 апреля совершил побег из пенитенциарного учреждения №4 в Крикова, обнаружен. Бдительность и оперативные действия сотрудников полиции и пенитенциарной системы Молдовы позволили своевременно задержать беглеца на улице Докучаева в Кишиневе. Выяснилось, что он направлялся на Южный автовокзал, чтобы покинуть столицу.

Учитывая, что для покупки билета на междугороднюю маршрутку документов не требуется, он мог уехать в неизвестном направлении, что значительно осложнило бы поиски. При задержании осужденный не противодействовал сотрудникам правоохранительных органов. 

Преступление
CC0 / Pixabay / un-perfekt
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Необдуманный поступок мужчины неизбежно повлечет за собой наказание. Согласно статье 317 Уголовного кодекса Молдовы, "побег из мест заключения, совершенный лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы, а равно лицом, находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет".

Если же заключенный совершил побег не один, а вместе с другими осужденными, если при этом было применено физическое насилие или оружие против сотрудников пенитенциарного учреждения, такие беглецы рискуют получить до шести лет дополнительно к уже имеющемуся сроку.

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Однако в УК РМ есть поправка, согласно которой: "не является преступлением побег из мест заключения, совершенный лицом, в отношении которого в момент побега не имеется законного основания заключения или таковое утратило силу".

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Теги:
наказание, Крикова, побег, заключенный
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