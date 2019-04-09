Заключенный, бежавший из тюрьмы в Крикова, пойман: как его накажут

В Национальной администрации пенитенциарных учреждений сообщили, что мужчина, совершивший побег из мест заключения, был задержан.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Осужденный мужчина 34 лет, который 8 апреля совершил побег из пенитенциарного учреждения №4 в Крикова, обнаружен. Бдительность и оперативные действия сотрудников полиции и пенитенциарной системы Молдовы позволили своевременно задержать беглеца на улице Докучаева в Кишиневе. Выяснилось, что он направлялся на Южный автовокзал, чтобы покинуть столицу.

Учитывая, что для покупки билета на междугороднюю маршрутку документов не требуется, он мог уехать в неизвестном направлении, что значительно осложнило бы поиски. При задержании осужденный не противодействовал сотрудникам правоохранительных органов.

Необдуманный поступок мужчины неизбежно повлечет за собой наказание. Согласно статье 317 Уголовного кодекса Молдовы, "побег из мест заключения, совершенный лицом, отбывающим наказание в виде лишения свободы, а равно лицом, находящимся в предварительном заключении, наказывается лишением свободы на срок до 3 лет".

Если же заключенный совершил побег не один, а вместе с другими осужденными, если при этом было применено физическое насилие или оружие против сотрудников пенитенциарного учреждения, такие беглецы рискуют получить до шести лет дополнительно к уже имеющемуся сроку.

На Украине неудавшиеся грабители, убегая, оказались в полиции>>>

Однако в УК РМ есть поправка, согласно которой: "не является преступлением побег из мест заключения, совершенный лицом, в отношении которого в момент побега не имеется законного основания заключения или таковое утратило силу".

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям