Вандалы разбили авто певицы, представлявшей Молдову на Евровидении - фото

Злоумышленники выли "в рейд" под покровом ночи с понедельника на вторник.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. День начался для популярной молдавской певицы Кристины Скарлат с негатива – ее автомобиль пострадал от рук хулиганов. Исполнительница, припарковавшая свою "железную ласточку" под окнами, обнаружила ее разбитой. При этом артистка не уточнила, пропали ли какие-либо вещи из авто.

"Хорошее" утро не только у меня... Четыре машины разбиты...", - написала Скарлат на своей странице в Facebook.

В полиции позже уточнили, что пострадавших автомобилей было еще больше.

"Этим утром в инспекторат полиции столичного сектора Рышкановка поступила информация о том, что разбито несколько автомобилей. На место происшествия прибыла опергруппа. Выяснилось, что всего пострадало шесть машин. При этом из автомобилей ничего не пропало, их просто разбили. Ведется следствие", - заявила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.

По ее словам, планируется проверить, были ли в том районе камеры видеонаблюдения.

"От размеров ущерба, который причинен владельцам автомобилей, зависит то, как будет рассматриваться этот случай - в административном порядке, или возбудят уголовное дело", - отметила собеседница.

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