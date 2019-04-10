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Водитель, употребляющий алкоголь за рулем, архивное фото.

Отец немного загулял - в Приднестровье он угнал автомобиль у своего сына

CC0 / Pixabay / Pexels
Происшествия
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Алкоголь и злоупотребление им зачастую становятся причиной целого ряда правонарушений - именно так можно сказать об инциденте в Парканах.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Сотрудники дорожно-патрульной службы на улице Петра Николаева в Парканах заметили автомобиль марки Lancia, подозрительно виляющий по дороге. Транспортное средство остановили, в салоне находились двое мужчин в алкогольном опьянении, сообщает МВД приднестровского региона. 

Когда инспекторы стали выяснять, кто владелец авто, установили, что хозяин даже не знал, что на его машине катаются со вчерашнего дня. Мужчина написал заявление в милицию.

Тюрьма
© Fotolia / Sakhorn38
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Как оказалось, Lancia у 24-летнего гражданина угнал собственный отец. Заявитель пояснил милиционерам, что проживает отдельно, а свой автомобиль держит в гараже у родителей. Как выяснилось, накануне, будучи в алкогольном опьянении, 45-летний сельчанин не спросив разрешения, взял иномарку сына и отправился кататься по селу.

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В момент задержания отец владельца машины занимал пассажирское место. За рулем находился его нетрезвый знакомый. На водителя был составлен административный протокол за управление транспортом в пьяном виде. Родственнику заявителя может грозить ответственность уголовная за совершение угона.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности произошедшего.

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Теги:
Приднестровье, расследование, угон, автомобиль
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