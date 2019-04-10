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Угон автомобиля.

Мал, да "удал" - полиция задержала подростка, подозреваемого в 70 преступлениях

CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Происшествия
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Возраст - не помеха для богатого послужного преступного списка, полицейские нашли и задержали молодого человека, "на счету" которого десятки правонарушений.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Сотрудники полиции Кишинева задержали 17-летнего парня, уроженца села Николаевка Оргеевского района, за угон автомобиля. В Генинспекторате полиции уточняют, что в "послужном списке" юного преступника более 70 правонарушений, в том числе и уголовного характера.

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Пустой карман, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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До своего богатого преступного настоящего в прошлом подросток находился в Оргеевском районном интернате, куда попал после того, как стал полным сиротой. Однако и там он, что называется, не прижился и много раз сбегал, но его возвращали сотрудники правоохранительных органов.

Как уточняют следователи, именно этот подросток подозревается в 70 преступлениях против частной собственности. По данным полиции, с 2017 по 2019 год он "отметился" в угоне автомобилей, попытках угона, карманных и квартирных кражах, не брезговал "поживиться" в церквях и магазинах.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит от двух до пяти лет тюремного заключения.

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Теги:
Кишинев, розыск, кражи, престпления, подросток
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