Обыски в Молдове: громкое дело о незаконном обороте наркотиков - видео

Как в блокбастере: яркие кадры обысков и моменты задержания членов криминальной группировки - много наркотиков, деньги и оружие.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Сотрудники унгенских правоохранительных органов провели масштабную спецоперацию в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в особо крупных размерах. Под "колпак" полиции попала целая группировка.

Первые обыски полицейские провели еще в марте этого года. В результате проверок по месту жительства и в транспортных средствах подозреваемых обнаружены и изъяты наркотические средства в особо крупных размерах, деньги и незаконно хранившееся оружие.

Подозреваемых поместили под предварительный арест на 30 дней.

После изучения изъятых материалов 5 апреля сотрудники правоохранительных органов провели обыски еще у девятерых человек. В результате изъяли еще партию наркотиков, деньги, мобильные телефоны, SIM карты и другие вещи, представляющие интерес для следствия. Двое подозреваемых помещены под предварительный арест на 30 суток.

Если их вина будет доказана, то им грозит до 15 лет тюремного заключения.

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