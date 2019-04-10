Тело ребенка нашли волонтеры во время уборки в одном из парков Кишинева

КИШИНЕВ, 10 апр – Sputnik. Тело младенца обнаружено в среду в парке "Ла Извор" в столичном Буюканы, сообщила Sputnik пресс-секретарь Инспектората полиции Кишинева Наталья Стати.
"В инспекторат полиции столичного сектора Буюканы в 17.40 поступила информация о том, что в парке "Ла Извор" обнаружено тело новорожденного. На место происшествия прибыли оперативники и судмедэксперт", - отметила собеседница.
По ее словам, специалистам предстоит установить точную причину смерти младенца. "Полицию вызвали волонтеры, которые убирали мусор в парке. Они нашли на берегу озера пакет, в котором и обнаружили тело ребенка", - сказала Стати.
Ведется следствие. Другие детали этого инцидента будут предоставлены позже.
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