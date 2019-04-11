У полиции есть две версии смерти младенца, найденного в парке Кишинева

КИШИНЕВ, 11 апр - Sputnik. Полиция представила детали по поводу смерти новорожденной, тело которой обнаружили в пакете в парке "Ла Извор" в Кишиневе. Об этом заявили корреспонденту Sputnik в правоохранительных органах, пишет sputnik.md.
В среду волонтеры, которые наводили порядок в парке, нашли на берегу озера пакет. Они обратились в полицию, так как находка показалась им подозрительной.
По данным правоохранительных органов, тело ребенка находилось в воде в течение трех дней. Личность матери новорожденной пока еще не установили.
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Тело малышки отправлено на судмедэкскпертизу. Специалистам предстоит выяснить точную причину смерти и время гибели девочки.
Полиция возбудила уголовное дело для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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