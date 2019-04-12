В Кишиневе пьяный водитель врезался в ворота музея - видео

Эпичное задержание в молдавской столице: полиция в шоке от того, что натворил один из водителей.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. В Кишинев пьяный мужчина угнал микроавтобус с одной из автостоянок, после чего, поездив по городу, врезался в ворота Национального музея этнографии и естественной истории. На этом он не остановился и пытался скрыться с места происшествия, однако сделать это ему не удалось.

Как сообщили в Национальном инспекторате по патрулированию, инцидент произошел 11 апреля около 21.50.

"В Нацинспекторат по патрулированию позвонил некий мужчина и сообщил, что на пересечении улиц М. Когэлничану и Сфатул Цэрий произошло ДТП, а за рулем находится по всей видимости пьяный водитель. Прибыв на место аварии, инспекторы обнаружили, что микроавтобус Mercedes врезался в ворота", - отметили в инспекторате.

Там сообщили, что за рулем транспортного средства находился 33-летний мужчина, который попытался скрыться с места происшествия, однако его остановили прохожие. Когда он увидел полицейских, то начал вести себя агрессивно. Полицейским пришлось надеть на него наручники.

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Выяснилось, что мужчина угнал микроавтобус с одной из стоянок в Кишиневе. Алкотест показал наличие 0,53 мг/л спиртного в выдыхаемом им воздухе. Его доставили в инспекторат полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

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