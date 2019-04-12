Неизвестный сообщил о бомбе в одной из школ в Дрокиевском районе

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о бомбе в гимназии в селе Мындык Дрокиевского района, сообщила Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Евгения Молчанова.
"Звонок поступил на номер 112 в 11.20. По голосу это был мужчина, который сообщил, что в гимназии в селе Мындык Дрокиевского района заложили бомбу. На месте находятся сотрудники правоохранительного органа и саперы. Информация о бомбе проверяется", - отметила собеседница.
По ее словам, всех учащихся гимназии и педагогов эвакуировали. Зона оцеплена.
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