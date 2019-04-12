У 16-летней девушки в Кишиневе изъяли полтора десятка "стволов" и патроны

Оружие, как сообщили в правоохранительных органах, было незаконно ввезено в Молдову для перепродажи на "черном рынке".

КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Сотрудники управления полиции Кишинева выявили группу торговцев оружием, которые незаконно ввезли в Молдову партию сигнальных пистолетов и большое количество патронов.

В рамках полицейской спецоперации в кишиневском секторе Чеканы была задержана 16-летняя девушка, у которой изъяли 14 пистолетов и 800 патронов в заводской упаковке. По предварительным данным, все оружие - сигнального типа, без документов о происхождении, а также без подтверждения его легального ввоза в страну. Пистолеты отправлены на баллистическую экспертизу.

По данным следствия, преступная группировка пыталась сбыть товар в Кишиневе, размещая рекламу на веб-сайтах в интернете.

Управление полиции Кишинева напоминает, что импорт и продажа оружия и боеприпасов, независимо от их категории, разрешаются только экономическим агентам, которые имеют соответствующую лицензию и работают в рамках действующего законодательства.

В марте сотрудники правоохранительных органов обнаружили в кишиневской квартире целый арсенал оружия — боевые гранаты РГД-5, револьверы, пистолеты марки "ТТ", патроны для автомата Калашникова, глушители, электродетонаторы, более килограмма тротила и гранатомет РПГ-18 "Муха".

В ходе следственных мероприятий оперативникам удалось установить, что склад оружия в столичной многоэтажке - дело рук организованной преступной группировки, занимавшейся реализацией оружия и боеприпасов.

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