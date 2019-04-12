Подросток "заминировал" одну из школ в Молдове: "это была лишь шутка"

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik. Сообщение о бомбе в гимназии в селе Мындык Дрокиевского района оказалось ложным, заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь местного инспектората полиции Евгения Молчанова.
Звонок в единую службу спасения "112" поступил в пятницу в 11.20. Всех учащихся гимназии и педагогов эвакуировали. На месте работали сотрудники правоохранительных органов и саперы.
"Сообщение о бомбе оказалось ложным. Звонок совершил несовершеннолетний. Речь идет о 14-летнем подростке, который проживает в соседнем селе. В этой школе он не учился. Мальчик признал вину. Свой поступок он объяснил тем, что хотел пошутить", - отметила собеседница.
По ее словам, к ответственности привлекут родителей подростка – им грозит штраф.
Согласно местному законодательству, за подобного рода нарушения предусмотрен штраф от 27,5 тысячи до 42,5 тысячи леев, общественные работы сроком от 180-240 часов или тюремное заключение сроком до двух лет.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK