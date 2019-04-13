Приднестровец пытался незаконно сбыть значимый для коллекционеров экспонат

ТИРАСПОЛЬ, 13 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Молодой рыбничанин продал игольчатый штык от винтовки Мосина. Сразу после сделки его задержали сотрудники Рыбницкого ОВД. Теперь на 18-летнего парня может быть открыто уголовное дело за незаконный сбыт холодного оружия.

"Этот предмет он нашел летом прошлого года в селе Строенцы, проводя земельные работы в подвале у знакомого. Находку молодой человек прихватил с собой, и все это время хранил дома", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

© Sputnik / И. Кибзий На Дубоссарской ГЭС едва не произошел взрыв

Из интернета молодой человек узнал, что в его руках оказался интересный для коллекционеров экспонат. Посредством той же глобальной сети предприимчивый рыбничанин решил продать раритет, оценив его в 600 приднестровских рублей (курс приднестровской валюты практически эквивалент стоимости молдавского лея).

Составная часть боевого оружия изъята и направлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД Приднестровья. Проводится доследственная проверка.

Министерство внутренних дел региона призывает жителей в случае обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ немедленно сообщать в правоохранительные органы. Их хранение, передача, сбыт незаконны и влекут уголовное наказание, но при добровольной выдаче граждане освобождаются от ответственности.

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