Приднестровец пытался незаконно сбыть значимый для коллекционеров экспонат

ТИРАСПОЛЬ, 13 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Молодой рыбничанин продал игольчатый штык от винтовки Мосина. Сразу после сделки его задержали сотрудники Рыбницкого ОВД. Теперь на 18-летнего парня может быть открыто уголовное дело за незаконный сбыт холодного оружия.
"Этот предмет он нашел летом прошлого года в селе Строенцы, проводя земельные работы в подвале у знакомого. Находку молодой человек прихватил с собой, и все это время хранил дома", - рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.
Из интернета молодой человек узнал, что в его руках оказался интересный для коллекционеров экспонат. Посредством той же глобальной сети предприимчивый рыбничанин решил продать раритет, оценив его в 600 приднестровских рублей (курс приднестровской валюты практически эквивалент стоимости молдавского лея).
Составная часть боевого оружия изъята и направлена на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД Приднестровья. Проводится доследственная проверка.
Министерство внутренних дел региона призывает жителей в случае обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ немедленно сообщать в правоохранительные органы. Их хранение, передача, сбыт незаконны и влекут уголовное наказание, но при добровольной выдаче граждане освобождаются от ответственности.
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