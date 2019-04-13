В Унгенском районе застрелился мужчина — причиной стала болезнь

Охотничье ружье стало для пожилого человека способом свести счеты с жизнью.

КИШИНЕВ, 13 апр — Sputnik. Пожилой мужчина застрелился из охотничьего ружья в селе Четирень Унгенского района. По словам родственников, мужчина тяжело болел и решил таким образом прекратить свои мучения.

© Fotolia / Evgeny Korshenkov Взрыв во дворе на Старой Почте - мужчина привел в действие боевую гранату

Трагедия произошла в пятницу днем, сообщает сайт deschide.md со ссылкой на источники в Генеральном инспекторате полиции. По предварительным выводам судмедэкспертом, прибывших на место в составе оперативной группы, речь идет о суициде.

Пожилому мужчине было 69 лет, счеты с жизнью он свел с помощью охотничьего ружья ИЖ-26.

В начале апреля в подъезде многоквартирного дома на проспекте Штефана чел Маре в столице было обнаружено безжизненное тело женщины, висящей в петле, прикрепленной к перилам.

Сотрудники полиции установили личность погибшей, ею оказалась 34-летняя гражданка Германии. Погибшая жила в съемной квартире около двух лет и не оставила никаких прощальных записок. По данным правоохранителей, раньше она уже совершала попытки самоубийства.

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