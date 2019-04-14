Повеселился на отлично: полицейским пришлось скрутить пьяного водителя

Не выпуская из рук драгоценного пакета, нетрезвый автовладелец с рычанием вырывался из рук полицейского патруля.

КИШИНЕВ, 14 апр — Sputnik. Неприятный инцидент произошел на проспекте Дечебал в столице, где патрульным пришлось надеть наручники на агрессивного и пьяного водителя.

Экипаж полицейского патруля выехал по звонку о происшествии, поступившему в службу 112. Прибыв на место, полицейские обнаружили автомобиль Ford Fiesta, уткнувшийся в отбойник, а рядом с ним — пьяного до невменяемости мужчину.

Водитель не только был не в состоянии разумно разговаривать, но и агрессивно себя вел - наотрез отказался предъявить документы, а затем попытался сбежать, вырываясь из рук патрульных.

В результате полицейским пришлось надеть на бузотёра наручники и доставить в участок для выяснения обстоятельств инцидента.

В пятницу, 12 апреля, в Кишиневе другой пьяный мужчина угнал микроавтобус с одной из автостоянок, после чего, поездив по городу, врезался в ворота Национального музея этнографии и естественной истории.

Затем он попытался скрыться с места происшествия, однако его остановили прохожие. Когда он увидел полицейских, то начал вести себя агрессивно. Полицейским пришлось надеть на него наручники.

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