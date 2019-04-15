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Контрабанда наркотиков

Продавали синтетическое зелье - в Кишиневе задержана преступная группировка

© Photo : Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale
Происшествия
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Преступную группировку обезвредили офицеры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, правонарушители занимались контрабандой, производством и реализацией синтетических наркотиков.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. В Кишиневе было проведено 15 обысков в автомобилях и по месту жительства подозреваемых. В результате оперативникам удалось изъять партию мобильных телефонов и компьютеров, использовавшихся для осуществления криминальной деятельности.

С потенциальными клиентами преступники связывались через электронные приложения, при них было найдено 2,5 тысячи евро, а также тетради, куда подозреваемые вносили всю информацию о доходах от преступного бизнеса.

Также сотрудниками прокуратуры было обнаружено 140 банковских карт, использовавшихся для открытия электронных счетов, на которые потенциальные клиенты перечисляли деньги за дозу.

В результате оперативных действий силовиков также была обнаружена и ликвидирована лаборатория по производству наркотиков, где находилось все необходимое оборудование и инструментарий. Подпольный цех был обнаружен в одном из сел Яловенского района, сырье для производства "зелья" доставляли контрабандными путями из соседней Украины.

Задержанный
© Sputnik / Вадим Жернов
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Примерная стоимость продукции, которую преступники реализовывали на черном рынке, оценивается в полмиллиона леев. Нелегальная сеть настолько разрослась, что подозреваемым удалось открыть 3 онлайн-магазина, где они публиковали информацию об "ассортименте" запрещенных веществ, а также указывали оговоренное место, где можно было забрать оплаченный "товар". 

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За период своей преступной деятельности члены группировки сумели реализовать 9 тысяч доз синтетических наркотиков, которые они расфасовывали на дозы от 0,5 до 50 граммов, а общая стоимость реализованного ими "зелья" составила порядка 10 миллионов леев.

Сотрудники прокуратуры также сообщили, что арест был наложен на два автомобиля подозреваемых марки BMW и на квартиру в Кишиневе, общая стоимость которых составляет 50 тысяч евро. 

По делу были задержаны пять человек в возрасте от 20 до 25 лет - уроженцы Кишинева и Яловенского района. Если их вина будет доказана, им грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Борьба с наркоторговлей по всей Молдове

Республиканский наркологический диспансер дал положительный отзыв на законопроект о создании новой структуры по борьбе с наркотической зависимостью и предотвращению распространения психоактивных веществ. Уже в ближайшее время агентство начнет работать – об этом в эфире передачи Утро на Sputnik’e сообщил депутат парламента Владимир Односталко.

"С учетом сегодняшних реалий и желания всех, кто хочет взять под контроль эту проблему, мы рассчитываем, что до конца года на уровне законодательных нормативов правительства будет учреждена эта структура, и она начнет работать. А в начале следующего года мы запустим ее в полную силу", - сказал Односталко.

К сожалению, наркомания – это не только внутренняя проблема нашей страны.

Мирча Греку
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"Это ожидает не только наше общество, но и международные партнерские  организации, я говорю и о России, куда большинство трафика через Европу идет через Молдову. Мы - страна лидер по транзиту наркотических веществ в нашем регионе", - отметил эксперт.

В новой структуре по борьбе с зависимостями заинтересованы и европейские партнеры, утверждает депутат.

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"Румыния также заинтересована в появлении антинаркотического агентства, они не хотят, чтобы рядом с ними находилась страна, где уровень наркомании намного выше чем у них. ЕС также заинтересован в том, чтобы в Молдове эта проблема была под контролем, чтобы у нее была положительная динамика", - заключил собеседник.

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Теги:
полиция, задержание, группировка, преступники, наркотики
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