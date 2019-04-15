Звонки и петиции - как сообщают о случаях взяточничества в Молдове

За прошедшую неделю на антикоррупционную линию поступило более 70 звонков от граждан, возмущенных вымогательством взяток.

КИШИНЕВ, 15 апр - Sputnik. "Коррупция сильно вредит вашему здоровью!", - под таким девизом в республике прошел ряд мероприятий, направленных на борьбу со взяточничеством.

Антикоррупционный проект проводился совместно с министерством здравоохранения, социальной защиты и семьи, а главной его целью стало выявление случаев коррупции в системе, продвижения политики неподкупности среди врачей, улучшение медицинских услуг, предоставляемых гражданам.

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Параллельно, в лицеях Кишинева проводились встречи с выпускниками 12-х классов в рамках национальной кампании "Без коррупции на БАК-е", которая внедряется совместно с Главным управлением образования, молодежи и спорта примэрии Кишинева. Национальный антикоррупционный комитет призывает молодых людей ни под каким предлогом не давать взятки за послабления в сдаче экзаменов, а также своевременно сообщать в ведомство о случаях вымогательства в ходе экзаменационной кампании.

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За неделю в НАЦ поступило 77 звонков, было подано 46 петиций, по которым было открыто 10 уголовных дел. В рамках оперативных мероприятий сотрудники Агентства по возмещению средств, добытых преступным путем, за неделю наложили арест на счета, на которых находилось более 1 миллиона леев.

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