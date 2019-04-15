Криминальная Молдова: банда охотников на женщин и смертельные гонки в Дрокии

КИШИНЕВ, 15 апр — Sputnik. Бойцы полицейского спецназа "Fulger" задержали 24-летнего преступника, совершившего ограбление в кишиневском секторе Чеканы.

© Fotolia / gebphotography В Молдове растет новое поколение криминальных группировок

Уроженец Дубоссар в возрасте 24 лет несколько дней назад напал на 60-летнюю женщину, которая ожидала автобуса на остановке на Вадул-луй-Водской улице. Силой отобрав у женщины сумку с деньгами и материальными ценностями, грабитель скрылся.

К счастью для пострадавшей женщины, рядом с местом происшествия оказались двое полицейских, которые возвращались домой со службы. Услышав крики жертвы ограбления, они погнались за преступником и скрутив бандита, доставили его в полицию.

В ходе уголовного разбирательства полиция установила, что преступник орудовал вместе с двумя сообщниками, также уроженцами Дубоссар, в возрасте 28-ми и 41-го года, которые ранее были судимы за грабеж. Они должны были обеспечивать отход после совершения ограбления, ожидая подельника в автомобиле Ford Transit.

Подозреваемые были задержаны на 72 часа, в соответствии с действующим законодательством им грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Смертельные гонки в Дрокии кончились трагедией

Водитель автомобиля BMW X3 устроил гонки со своим односельчанином. Веселое развлечение завершилось трагически: погиб человек.

По сообщению инспектората полиции Дрокии, 35-летний владелец BMW X3 организовал гоночный заезд вместе со своим 24-летним односельчанином на автомобиле Audi A4. В результате езды наперегонки молодой человек потерял управление, Audi сошел с трассы и врезался в дерево. Водитель машины погиб, двое пассажиров получили ранения.

Водитель BMW X3 оставил место происшествия и позже был задержан полицией на 72 часа.

Подростки угнали ретро-коллекцию

В Криулянах подростки угнали два автомобиля, которые были припаркованы во дворе домов в селе Гыртопул-Мик с ключами зажигания, оставленными в замке.

Однако далеко они не уехали, так как техническое состояние машин было далеко от идеала. "ВАЗ-2101" был найден возмущенным владельцем в нескольких сотнях метров от места угона, а "Москвич-412" обнаружили за околицей села, вышедшим из строя.

Полицейскими задержаны оба угонщика, одному из них 16 лет, другому 15 лет.

Несовершеннолетние заявили, что хотели покататься. Возбуждено уголовное дело, обоих отпустили по домам.

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