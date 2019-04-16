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Жестокость и хладнокровие: за тройное убийство грозит пожизненный срок

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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В Молдове 23-летний молодой человек сначала зарубил своих более юных знакомых, а потом поджег.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Прокуроры завершили расследование и передали в суд материалы дела по обвинению жителя Хынчештского района в убийстве троих несовершеннолетних из Мерешень, которых сначала зарубили топором, а затем подожгли. Об этом сообщили во вторник в Генеральной прокуратуре страны. 

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По информации следствия, преступление было совершено 25 ноября 2018 года около полуночи, когда в полицию поступило сообщение о том, что один из домов в селе охвачен пламенем. В процессе тушения возгорания пожарные обнаружили внутри бездыханные тела двух молодых людей 15 и 17 лет. Кроме того, нашли 18-летнего юношу с черепно-мозговой травмой, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу. Через несколько дней он скончался.

В ходе расследования выяснилось, что из дома жертв пропали мобильные телефоны и топор. Позже полицейские установили личность предполагаемого преступника. Им оказался 23-летний житель села Каракуй.

В процессе обыска в его доме подозреваемый сам отдал мобильные телефоны, а позже правоохранители нашли и орудие убийства.

Свою вину задержанный признал, сообщив, что познакомился с молодыми людьми через социальные сети. Они решили встретиться 24 ноября. Собравшись в Мерешенах, все четверо принялись распивать спиртное. Завязалась ссора, в результате которой подозреваемый нанес своим жертвам удары топором по голове, затем поджег дом и отправился домой.

Согласно действующему законодательству, злоумышленнику грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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