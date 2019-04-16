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Полиция

Звонок о бомбе в Кишиневе: в полиции предоставили подробности инцидента

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Кишиневская правоохранители ищут телефонного террориста, который сделал заведомо ложное сообщение о бомбе в здании Апелляционной палаты.

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Сообщение о бомбе в здании Апелляционной палаты Кишинева оказалось ложным, сообщила Sputnik пресс-секретарь столичного инспектората полиции Наталья Стати.

апелляционная палата
© Sputnik / Miroslav Rotari
Сообщение о бомбе в Кишиневе: всех из здания Апелляционной палаты эвакуировали

Утро вторника для посетителей и работников Апелляционной палаты Кишинева началось с эвакуации. Причина - звонок о заложенной бомбе, который поступил на единый номер "112". О взрывном устройстве сообщил неизвестный мужчина.

На место сразу же прибыли специализированные службы. Весь персонал и посетители были выведены за пределы здания.

"По итогам проверки саперами здания Апелляционной палаты каких-либо взрывоопасных или подозрительных предметов не было выявлено. Сейчас сотрудники правоохранительных органов работают над тем, чтобы установить личность мужчины, который совершил звонок", - отметила Стати.

По ее словам, за ложное сообщение о бомбе местное законодательство предусматривает штраф до 42 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов или до двух лет тюрьмы.

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