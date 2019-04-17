Пьет и кусается: что случилось с водителем в Хынчештском районе - видео

Нетрезвый водитель вцепился зубами в сотрудника полиции в районе Хынчешть во время задержания.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Состояние чрезмерного алкогольного опьянения может превратить человека в неадекватное существо, которому, как говорится, даже море - по колено. Особенно опасны водители, которые садятся нетрезвыми за руль: по их вине происходят ДТП, приносящие увечья и даже уносящие жизни других людей.

Из ряда вон выходящий инцидент произошел вечером во вторник в Хынчештском районе Молдовы вблизи села Бозиены. Там водитель, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, укусил за палец сотрудника полиции.

© RIA Novosti / Anton Denisow Нововведение в Приднестровье: за вождение в нетрезвом виде наказали пожизненно

Причем мужчина настолько сильно "впился" в конечность стража правопорядка, что даже на кадрах видео, опубликованного в соцсетях, можно заметить, как полицейский морщится от боли.

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Как сообщили молдавским СМИ в Национальном инспекторате по патрулированию, водителя атомобиля марки "ВАЗ" патрульные полицейские попросили остановиться на обочине. Нетрезвое состояние шофера было заметно с первого взгляда. Он отказался пройти тест на содержание алкоголя в крови, после чего полицейские хотели отвезти его в инспекторат, сопроводив к своей машине, где и произошел инцидент.

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