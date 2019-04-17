Как несколько молдаван наладили поставку рабочей силы в ЕС - видео

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. В Молдове с работой тяжело, именно поэтому огромный процент жителей страны отправляется на заработки за границу. Кто легально, а кто нелегально. Правоохранительные органы Молдовы раскрыли деятельность преступной группировки, члены которой организовали незаконную миграцию граждан республики в Германию.
"В группировку входят трое мужчин в возрасте 28-45 лет. Речь идет о жителях Кишинева. Они подозреваются в организации незаконной миграции граждан Молдовы в Германию", - отметили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам.
Установлено, что фигуранты уголовного дела в марте этого года организовали выдачу фальшивых румынских паспортов для супружеской пары с юга страны для их трудоустройства за границей.
"В преступную схему входили в том числе учредитель и администратор частного агентства, которое занималось трудоустройством. В их обязанности входил набор и перевозка граждан в Германию. За свои услуги подозреваемые требовали по 200 евро с человека", - отметили в прокуратуре.
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В ходе обысков, проведенных по месту жительства и в автомобилях подозреваемых, изъяты документы с признаками фальсификации, использованные для организации незаконной миграции, мобильные телефоны и другие предметы.
Все трое задержаны. Им грозит от пяти до семи лет лишения свободы.
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