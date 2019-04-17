Обыски в одном из самых больших ведомств Молдовы - что ищут прокуроры

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с офицерами Служб информации и безопасности проводят ряд обысков в офисах Агентства публичных услуг. Соответствующую информацию подтвердил для Sputnik Молдова прокурор Виталие Бусуйок.
Исполняющий обязанности прокурора Управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточнил для Sputnik, что в рамках заведенного уголовного дела подозреваемыми проходят несколько человек - сотрудников Агентства публичных услуг, которое является одним из самых больших ведомств в стране.
"На данный момент задержан ряд сотрудников, среди них есть и высокопоставленные чиновники", - отметил прокурор.
Он также уточнил, что задержанные проходят подозреваемыми по целому ряду статей Уголовного кодекса Молдовы, включая изготовление фиктивных документов.
Бусуйок подчеркнул, что более детальная информация по обыскам будет представлена в четверг, 18 апреля, в 13.00 часов.
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Корреспондент Sputnik Молдова попытался выяснить подробности происходящего у ответственных лиц Агентства публичных услуг, однако в пресс-службе ведомства так и не ответили на неоднократные телефонные звонки.
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