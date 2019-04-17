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Офицеры СИБ в ходе обысков, архивное фото.

Обыски в одном из самых больших ведомств Молдовы - что ищут прокуроры

© Photo: sis.md
Происшествия
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В Агентстве публичных услуг, где занимаются оформлением и выдачей документов гражданам Молдовы, обнаружен ряд нарушений.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с офицерами Служб информации и безопасности проводят ряд обысков в офисах Агентства публичных услуг. Соответствующую информацию подтвердил для Sputnik Молдова прокурор Виталие Бусуйок. 

Исполняющий обязанности прокурора Управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточнил для Sputnik, что в рамках заведенного уголовного дела подозреваемыми проходят несколько человек - сотрудников Агентства публичных услуг, которое является одним из самых больших ведомств в стране. 

"На данный момент задержан ряд сотрудников, среди них есть и высокопоставленные чиновники", - отметил прокурор. 

Полиция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он также уточнил, что задержанные проходят подозреваемыми по целому ряду статей Уголовного кодекса Молдовы, включая изготовление фиктивных документов. 

Бусуйок подчеркнул, что более детальная информация по обыскам будет представлена в четверг, 18 апреля, в 13.00 часов. 

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Корреспондент Sputnik Молдова попытался выяснить подробности происходящего у ответственных лиц Агентства публичных услуг, однако в пресс-службе ведомства так и не ответили на неоднократные телефонные звонки.

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Теги:
СИБ, прокуроры, обыски
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