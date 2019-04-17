Обыски в одном из самых больших ведомств Молдовы - что ищут прокуроры

В Агентстве публичных услуг, где занимаются оформлением и выдачей документов гражданам Молдовы, обнаружен ряд нарушений.

КИШИНЕВ, 17 апр - Sputnik. Прокуроры Управления по борьбе с организованной преступностью совместно с офицерами Служб информации и безопасности проводят ряд обысков в офисах Агентства публичных услуг. Соответствующую информацию подтвердил для Sputnik Молдова прокурор Виталие Бусуйок.

Исполняющий обязанности прокурора Управления по борьбе с организованной преступностью и особым делам уточнил для Sputnik, что в рамках заведенного уголовного дела подозреваемыми проходят несколько человек - сотрудников Агентства публичных услуг, которое является одним из самых больших ведомств в стране.

"На данный момент задержан ряд сотрудников, среди них есть и высокопоставленные чиновники", - отметил прокурор.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обыски в Молдове: прокуроры проверяют патрульных

Он также уточнил, что задержанные проходят подозреваемыми по целому ряду статей Уголовного кодекса Молдовы, включая изготовление фиктивных документов.

Бусуйок подчеркнул, что более детальная информация по обыскам будет представлена в четверг, 18 апреля, в 13.00 часов.

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Корреспондент Sputnik Молдова попытался выяснить подробности происходящего у ответственных лиц Агентства публичных услуг, однако в пресс-службе ведомства так и не ответили на неоднократные телефонные звонки.

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