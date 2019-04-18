Сотрудник МВД уличен в связях с организаторами нелегальной миграции в ЕС

КИШИНЕВ, 18 апр – Sputnik. Сотрудник министерства внутренних Молдовы уличен в связях с четырьмя преступными группировками. Об этом заявили в четверг на пресс-конференции представители СИБ и Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел.

"Раскрыта деятельность четырех группировок, члены которых друг друга не знали, но посредником у них был сотрудник МВД", - заявил замглавы Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел Виталие Бусуйок.

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По его словам, открыто уголовное дело по фактам организации нелегальной миграции, незаконному пересечению госграницы, шантажу, отмыванию денег, контрабанде финансовых средств; изготовлению, хранению, продаже и использованию официальных документов.

По всем эпизодам, как уточнил Бусуйок, проведены более 50 обысков и задержаны почти два десятка человек, изъято около сотни поддельных документов, примерно 30 тысяч евро и оружие.

Правоохранительные органы располагают данными, что деятельность сотрудника МВД, должность которого не назвали в интересах следствия, была тщательно спланирована и скрыта. Подозреваемый был посредником между желающими воспользоваться услугами группировок.

Кроме того, известно, что сотрудник МВД был должником одного из формирований. Как пояснил Бусуйок, у него отобрали служебное удостоверение в качестве залога, пока он не вернет долг.

Обыски и проверки проводились постепенно. В частности, 16 апреля задержали пятерых человек из группировки, занимавшейся нелегальной миграцией. Они также подпольно готовили биометрические паспорта РМ.

А накануне задержали двоих подозреваемых, в том числе, начальника одного из отделов по учету и документированию населения Агентства публичных услуг.

"Это опытный сотрудник, который занимался подпольным изготовлением фальшивых документов и организацией этого процесса", - добавил Бусуйок.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдова становится более привлекательной для иностранных граждан

В свою очередь, замглавы Службы информации и безопасности Александр Есауленко пояснил, что правоохранителям удалось задокументировать факт, как гражданин Пакистана, воспользовавшись услугами злоумышленников, незаконно добрался в Молдову через Россию, Украину и Приднестровье.

"Он получил фальшивый паспорт, с которым собирался попасть в одну из стран Евросоюза", - пояснил Есауленко.

Замглавы СИБ добавил, что в настоящее время направлен запрос на объявление этого иностранца персоной нон грата и высылку его из страны.

Как уточнил Есауленко, "сотрудники транспортной компании уже признали вину в перевозке мигрантов из стран с повышенной террористической угрозой в государства ЕС".

Правоохранительные органы также узнали, что злоумышленники подделывали не только внутренние документы, но и удостоверения личности других стран. Так, за справку о несудимости преступники просили 250 евро, за внутренний румынский паспорт – 350 евро, а за молдавский биометрический паспорт – 2500 евро.

Также известно, что у ряда членов преступных формирований есть криминальное прошлое, некоторые даже находились в международном розыске.

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