Страшное ДТП на Чеканах - трое детей попали в больницу - видео

Девушка 23 лет, находившаяся за рулем иномарки, спровоцировала в столичном секторе Чеканы ДТП, в результате которого трое маленьких детей были экстренно госпитализированы.

КИШИНЕВ, 18 апр - Sputnik. Два автомобиля - "всмятку", машинное масло, разлитое по дороге, госпитализированные пассажиры - таковы результаты страшного ДТП на Чеканах, произошедшего по улице Ион Думенюк вечером в четверг.

Молдавские СМИ пишут, что в результате аварии на трассе две машины превратились буквально в гармошку, трое детей, находившиеся на пассажирских сидениях в салонах, были экстренно госпитализированы экипажами скорой медицинской помощи.

Как заявила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, виновницей ДТП стала молодая девушка 23 лет, находившаяся за рулем одного из автомобилей. Детали случившегося предстоит выяснить сотрудникам Патрульной полиции.

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