Пожар в лицее на Рышкановке: школьников эвакуировали - видео

В Кишиневе на Рышкановке в лицее имени Натальи Георгиу вспыхнул пожар на кухне из-за короткого замыкания в щитке: всех детей вывели из школы. К счастью, пострадавших нет.

КИШИНЕВ, 19 апр - Sputnik. В Кишиневе на Рышкановке в лицее прошла эвакуация школьников в связи с возгоранием, произошедшем в столовой учебного заведения, передает корреспондент Sputnik с места событий.

© Sputnik / Пожар в лицее им. Н. Георгиу

Как сообщили Sputnik сотрудники спасательной службы, которые были вызваны на место ЧП, причина возгорания - короткое замыкание в электрическом щитке, расположенном на кухне.

© Sputnik / Пожар в лицее им. Н. Георгиу

Занятия были отменены, школьников вывели на улицу, учителя среагировали мгновенно.

Школьники говорят, что очаг возгорания - в столовой лицея. pic.twitter.com/8L5qrSAGBx — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) 19 апреля 2019 г.

Как рассказал врач школы, пострадавших нет, обошлось без паники. В данный момент школьники находятся на стадионе лицея, а учителя проводят проветривание помещений после задымления.

© Sputnik / Пожар в лицее им. Н. Георгиу

Как отметила пресс-секретарь Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу, звонок поступил примерно в 9.45-9.50.

"Пострадавших нет. Эвакуация всех, кто был в здании, прошла успешно", - пояснила Пушкашу.

В лицее давно были проблемы с проводкой, так как здание старое, а ее никогда не меняли. Однако, какие действия предпримет администрация учебного заведения, чтобы такие случаи больше не повторялись, покажет время.

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