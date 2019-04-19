11:11 19 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.15
  • USD17.91
  • RUB0.28
  • RON4.23
  • UAH0.67
Поиск
Скорая помощь

Подросток в Кагульском районе умер из-за бабушкиного "зелья"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
93 0 0

Два дня юноша продолжал посещать лицей, а на третий день в тяжелейшем состоянии его госпитализировали, но не смогли спасти жизнь.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Шестнадцатилетний юноша из села Букурия Кагульского района скончался предположительно от отравления неизвестным веществом, приготовленным в домашних условиях. Информацию об этом подтвердили в пятницу в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты. 

Врач в больнице, архивное фото.
© Sputnik / Константин Чалабов
Минздрав Молдовы предупреждает - последствия вируса могут стоить жизни

"Пятнадцатого апреля подросток заболел чесоткой, а его бабушка нанесла раствор бензилбензоата на все тело. 16 апреля процедура повторилась, но с добавлением к препарату неизвестного количества препарата с аббревиатурой PUFFS, в составе которого была сера", - говорится в сообщении Минздрава.

При этом, по информации ведомства, 15 и 16 апреля юноша ходил на уроки в лицей.

"Семнадцатого апреля в 8.40 его в тяжелом состоянии экстренного госпитализировали в отделение интенсивной терапии районной больницы Кагула. В 10.50 была констатирована смерть", - добавили в Минздраве.

В связи с этим ведомство обратило внимание населения, что лекарственные препараты следует покупать в аптеке после консультации с врачом или фармацевтом.

"Строго запрещено изготовление и использование препаратов, приготовленных в домашних условиях", - заключили в Минздраве.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Можно ли полностью победить грипп в Молдове, и как понять, что у вас вирус
Теги:
смерть, подросток
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Jazz`n Chișinău International Festival
Время джаза и хорошей музыки: в Кишиневе открылся международный фестиваль
ДТП с автобусом на Мадейре. Кадры с места происшествия
Мадейра: автобус, сорвавшийся с высоты - кадры с места происшествия
Население Молдовы
Население Молдовы сократится - цифры и прогнозы

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться