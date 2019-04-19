Подросток в Кагульском районе умер из-за бабушкиного "зелья"

Два дня юноша продолжал посещать лицей, а на третий день в тяжелейшем состоянии его госпитализировали, но не смогли спасти жизнь.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Шестнадцатилетний юноша из села Букурия Кагульского района скончался предположительно от отравления неизвестным веществом, приготовленным в домашних условиях. Информацию об этом подтвердили в пятницу в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

© Sputnik / Константин Чалабов Минздрав Молдовы предупреждает - последствия вируса могут стоить жизни

"Пятнадцатого апреля подросток заболел чесоткой, а его бабушка нанесла раствор бензилбензоата на все тело. 16 апреля процедура повторилась, но с добавлением к препарату неизвестного количества препарата с аббревиатурой PUFFS, в составе которого была сера", - говорится в сообщении Минздрава.

При этом, по информации ведомства, 15 и 16 апреля юноша ходил на уроки в лицей.

"Семнадцатого апреля в 8.40 его в тяжелом состоянии экстренного госпитализировали в отделение интенсивной терапии районной больницы Кагула. В 10.50 была констатирована смерть", - добавили в Минздраве.

В связи с этим ведомство обратило внимание населения, что лекарственные препараты следует покупать в аптеке после консультации с врачом или фармацевтом.

"Строго запрещено изготовление и использование препаратов, приготовленных в домашних условиях", - заключили в Минздраве.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK