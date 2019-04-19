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Скорость

Кроссовер с женщиной за рулем преодолел забор, но уперся в стену магазина

CC0 / Pixabay / PublicDomainPictures
Происшествия
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В результате инцидента, который произошел в Каушанах, госпитализирована пассажирка - мать "шоферицы".

КИШИНЕВ, 19 апр — Sputnik. Молодая женщина за рулем люксового кроссовера Porsche Macan не справилась с управлением на ночной дороге, вылетела с трассы и врезалась в продуктовый магазин в селе Григорьевка Каушанского района.

Авария произошла в ночь с четверга на пятницу, автомобилем управляла 28-летняя жительница Кишинева. Сообщается, что в ДТП пострадала женщина 46-ти лет, мать "шоферицы", которая управляла внедорожником.

В крови женщины не обнаружено алкоголя.

Пользователи социальных сетей отмечают, что этот участок трассы хорошо известен и представляет опасность для неопытного водителя, а освещение там не отвечает критериям безопасного вождения. Другие считают, что ДТП произошло по неосторожности женщины, которая управляла машиной.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП.

Новый автомобиль Porsche Macan стоит более 50 тысяч евро.

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