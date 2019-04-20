Во Вранче произошло новое землетрясение - почувствовали ли его в Молдове

В субботу днем в Румынии произошло землетрясение.

КИШИНЕВ, 20 апр - Sputnik. В Румынии в зоне Вранча в субботу днем произошло землетрясение, об этом сообщает Sputnik.ro со ссылкой на Национальный институт физики Земли Румынии.

Подземный толчок произошел в 14:22:27, на глубине 133 километров, его сила была 3,5 баллов по шкале Рихтера. В Молдове подземные толчки практически не почувствовали.

"Землетрясение зафиксировали близ румынских городов Нехою (18 километров), Ковасна (40), Ынторсура Бузэулуй (45 км), Мизил (54 км), Тыргу Секуеску (55 км)", - говорится в сообщении.

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