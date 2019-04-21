Трагедия в молдавском селе: мальчик застрелил брата из пневматики

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Одинадцатилетний мальчик случайно застрелил своего брата близнеца из пневматического оружия, об это сообщает пресс-служба Национального инспектората полиции.
Это произошло в селе Брэила коммуны Бэчой.
"Несовершеннолетние вместе играли с оружием, когда один из них случайно нажал на курок. В результате чего последний скончался", - говорится в сообщении полиции.
Полиция возбудила уголовное дело и сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK