Трагедия в молдавском селе: мальчик застрелил брата из пневматики

КИШИНЕВ, 21 апр - Sputnik. Одинадцатилетний мальчик случайно застрелил своего брата близнеца из пневматического оружия, об это сообщает пресс-служба Национального инспектората полиции.

Это произошло в селе Брэила коммуны Бэчой.

"Несовершеннолетние вместе играли с оружием, когда один из них случайно нажал на курок. В результате чего последний скончался", - говорится в сообщении полиции.

Полиция возбудила уголовное дело и сейчас выясняет все обстоятельства происшествия.

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