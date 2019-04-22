Обыски в Молдове: среди задержанных есть руководитель госструктуры

Уголовное дело связано с пассивной коррупцией: следствию стало известно, как служащие наладили бизнес и на нелегальной, и даже на законной выдаче актов гражданского состояния.

КИШИНЕВ, 22 апр - Sputnik. Понедельник в Молдове начался с обысков и задержаний: сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности провели проверки в офисе Службы гражданского состояния в Варнице. Операция связана с уголовным делом о пассивной коррупции. Ее итогом стало задержание четверых человек, среди которых руководитель этой госструктуры.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как в Молдове подделывают официальные документы - видео

По данным прокуратуры, фигуранты дела внедрили схему по вымогательству денег у своих клиентов как за нелегальную, так и за законную выдачу актов гражданского состояния.

"Третьи лица находили потенциальных клиентов, а ряд служащих офиса Службы гражданского состояния в Варнице мошенническим путем выдавали акты гражданского состояния за определенные суммы", - отметили в ведомстве.

Обыски прошли как в офисе в Варнице, так и по месту жительства и автомобилях фигурантов дела. В результате обнаружены и изъяты деньги, полученные в результате преступной деятельности, отчетность и черная бухгалтерия, а также электронные носители с полезной для следствия информацией.

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"Задержаны четверо человек, среди которых и руководство ведомства. На данный момент они находятся в статусе обвиняемых. Руководителя структуры поместили под домашний арест на 30 дней, ее заместителя – под предварительный арест на 20 дней, а посредника – на 30 дней", - отметили в прокуратуре.

Четвертый фигурант дела находится на свободе. Как пояснили в прокуратуре, ему инкриминируется один эпизод.

"Он признал вину и сотрудничает со следствием", - добавили в прокуратуре.

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