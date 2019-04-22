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Уступил руль даме и погиб – трагедия на приднестровской дороге

CC0 / Pixabay / Alexas_Fotos
Происшествия
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По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело, по которому возможно лишение свободы до семи лет.

ТИРАСПОЛЬ, 22 апр –  Sputnik, Ирина Ляхова. В городе Дубоссары произошла авария, в результате которой погиб молодой человек. За руль своей Audi 36-летний хозяин машины допустил нетрезвую подругу. В качестве пассажира, помимо владельца авто, в салоне находился 34-летний житель города.

"Женщина не справилась с управлением, в результате чего совершила наезд на бордюр. Машину откинуло на забор находящегося по-соседству домовладения, после чего транспортное средство перевернулось на крышу", - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Подозреваемый
© RIA Novosti / Anton Denisow
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В результате ехавший на переднем пассажирском сидении хозяин автомобиля погиб на месте. Молодая женщина, управлявшая Audi, с переломами ребра и руки, закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в травматологическое отделение центральной больницы. Второй пассажир не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Женщине может грозить до семи лет лишения свободы.

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Теги:
смерть, ДТП, авария, Приднестровье
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