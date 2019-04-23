Обыски на Северном автовокзале в Кишиневе - подробности

Напряженное утро: в прокуратуре рассказали, что ищут сотрудники правоохранительных органов на Северном автовокзале.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Утро вторника началось в Кишиневе с обысков. Проверки связаны с уголовным делом о взяточничестве, заявили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры.

"Прокуроры по борьбе с коррупцией совместно с офицерами службы внутренней защиты и борьбе с коррупцией МВД проводят обыски на Северном вокзале в Кишиневе, а также по месту жительства и в автомобилях ряда сотрудников ведомства", - сообщили в пресс-службе.

Остальные подробности, как отметили в прокуратуре, будут предоставлены позже.

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