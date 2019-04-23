Прокуроры предоставили детали преступной схемы на Северном автовокзале

Итоги обысков на Северном автовокзале в Кишиневе: задержания и подробности преступной схемы.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Итоги утренних обысков на Северном автовокзале в Кишиневе - задержаны трое человек. Проверки, как пояснили в пресс-службе Антикоррупционной прокуратуры, связаны с уголовным делом о взяточничестве.

© Sputnik / Miroslav Rotari Обыски на Северном автовокзале в Кишиневе - подробности

Обыски провели на Северном вокзале, а также по месту жительства и в автомобилях ряда его сотрудников.

По данным следствия, с 2016 года начальники смены, диспетчеры, контролеры билетов и кассиры Северного вокзала, действуя в сговоре с другими людьми, организовали схему по вымогательству денежных средств у транспортных операторов. В частности, с них ежемесячно требовали сумму в 45 тысяч леев, иначе – транспортников ждали препятствия в их работе.

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"В результате операции задержаны на 72 часа три человека. Речь идет о двух начальниках смены, а также контролере билетов", - отметили в прокуратуре.

Если их вина будет доказана, то им грозит штраф до 215 тысяч леев или штраф до семи лет с лишением права в обоих случаях заниматься определенной деятельностью до семи лет.

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