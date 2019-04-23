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Взлетно-посадочная полоса

Рейс Стамбул-Кишинев: пассажиры думали, что погибнут при посадке

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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В авиакомпании и Органе гражданской авиации прокомментировали информацию о том, что пассажирский самолет едва не разбился при посадке в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Орган гражданской авиации (ОГА) и авиакомпания Air Moldova начали расследование на основе информации об инциденте, произошедшем 19 апреля с рейсом Стамбул-Кишинев (9U746).

Еще 20 апреля на странице Runway 08 появилось сообщение о странной траектории движения самолета при заходе на посадку, а во вторник там же опубликовали переговоры пилота и диспетчера, подтверждающие, что во время приближения к аэропорту, начиная от Хынчешт, самолет отклонялся от установленной траектории полета и совершал несанкционированные повороты воздушного судна.

Это подтверждает и сайт flightradar24, где видна вся траектория полета воздушного судна.

Полет рейса 9U746 Стамбул-Кишинев
© Photo: Flightradar24
Полет рейса 9U746 Стамбул-Кишинев

После незапланированного виража направо на 60 градусов диспетчер задал вопрос пилоту, в чем причина такой траектории, но не получил никакого ответа. Затем последовала инструкция о необходимости повернуть в другую сторону, которая была выполнена.

После диспетчер спросил, все ли в порядке на борту и требуется ли какая-либо помощь, но ответа вновь не последовало. Затем был еще один странный поворот, который вынудил диспетчера повторно спросить, требуется ли пилоту помощь с навигацией. Ответ был отрицательный.

Уже после посадки капитан воздушного судна попросил, чтобы на борт прибыли медики, подчеркнув, что стало плохо женщине, сидевшей в хвостовой части самолета.

Пассажиры же сообщили, что "при посадке борт чуть не рухнул на землю", самолет "вилял вправо и влево, потом нырнул вниз, тогда пассажиры все прильнули к потолку".

"Он нырнул метров 100 вниз камнем перед посадкой, под нами может 1 км был, рукой можно было достать до земли […] я думал мы умрем", - цитирует пассажира Runway 08.

Кроме того, там же сообщалось, что плохо стало женщине, которая летела с двумя детьми. Врачи долго пытались привести ее в чувство.

Официальные структуры отреагировали на эти сообщения лишь во вторник вечером.

В Органе гражданской авиации сообщили, что начали расследование произошедшего.

"Полет выполнялся украинской авиакомпанией Yan Air, с которой авиакомпания Air Moldova заключила контракт (wet-lease от декабря 2018). Подчеркиваем, что у Yan Air есть сертификат ТСО, выданный Европейским агентством по безопасности полетов (EASA). По итогам инициированного ОГА расследования мы предоставим дополнительную информацию", - говорится в сообщении ОГА.

В Air Moldova, в свою очередь, сообщили, что эксперты компании также расследуют произошедшее.

"После первого заключения экспертов можно сказать, что все маневры пилоты осуществили в соответствии с инструкциями и с учетом сложных погодных условий. Цель действий пилотов заключалась в том, чтобы избежать турбулентности, представлявшей опасность для авиасудна и пассажиров", - подчеркнули в Air Moldova.

Как уточнили в авиакомпании, до настоящего момента ни один из пассажиров рейса 9U746 Стамбул-Кишинев не подал жалобу.

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