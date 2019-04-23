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Тепловоз с грузовыми вагонами на путях. Архивное фото

"Бизнес" на топливе: как на железной дороге в Бельцах наладили слив горючего

© Sputnik / Александр Кондратюк
Происшествия
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Чистый вторник – в Молдове провели серию обысков и задержаний: кто попал под "колпак" правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 23 апр – Sputnik. Вторник в Молдове выдался богатым на обыски и задержания. День начался с проверок на Северном автовокзале в Кишиневе и продолжился спецоперацией в депо госпредприятия "Железная дорога Молдовы" в Бельцах. Обыски в депо, как пояснили в Антикоррупционной прокуратуре, связаны с уголовным делом о присвоении чужого имущества и пассивной коррупцией. Итогом операции на ж/д-предприятии стало задержание восьмерых человек. 

АЗС, архивное фото.
© AFP 2019 / RONALDO SCHEMIDT
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Правоохранительные органы раскрыли преступную схему по систематическому сливу топлива из локомотивов. Механики депо "списывали" по 50-200 литров горючего, а затем продавали его "постоянным клиентам" из села Реуцел Фалештского района. Прикрывал этот "бизнес" замруководителя депо, который за свою протекцию получал по 500-1500 леев в месяц.

Об этой преступной схеме знал и начальник поста местного инспектората полиции, который должен был пресечь незаконный бизнес. Однако представитель правоохранительных органов не сделал этого. Более того, как сообщили в прокуратуре, мужчина еженедельно получал деньги и топливо в объемах, которые следствию пока установить не удалось.

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"С начала уголовного преследования и отслеживания преступной деятельности задокументирован слив около 25 тысяч литров дизтоплива на сумму 400 тысяч леев", - сообщили в прокуратуре.

В результате обысков, проведенных во вторник, на 72 часа задержаны восемь человек, среди них – четверо механиков локомотивов, двое гражданских лиц (покупателей), замруководителя депо в Бельцах и начальник полицейского поста села Реуцел.

За присвоение чужого имущества Уголовный кодекс предусматривает штраф до 67,5 тысячи леев или тюремный срок до шести лет - в обоих случаях с лишением права заниматься определенной деятельностью до пяти лет. А за пассивную коррупцию местное законодательство предполагает до семи лет заключения со штрафом до 300 тысяч леев или лишение права заниматься определенной деятельностью до десяти лет.

Во вторник также прошли обыски на Северном автовокзале в Кишиневе. Подробнее о деталях спецоперации и о преступной схеме, которую организовали несколько сотрудников вокзала, можно почитать здесь.

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