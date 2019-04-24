Похитили и шантажировали: кишиневец подвергся нападению, когда шел домой

Мужчина возвращался с работы, когда двое неизвестных силой затолкали его в автомобиль и отвезли в лес – полиция нашла нападавших.

КИШИНЕВ, 24 апр – Sputnik. Житель Кишинева подвергся нападению двух неизвестных, которые похитили его и избили, требуя вернуть долг. Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемых. Об этом сообщили в среду в управлении полиции молдавской столицы.

По информации следствия, злоумышленниками оказались уроженцы Сорокского и Глодянского районов 23 и 24 лет. Вечером 19 апреля, когда 31-летний мужчина возвращался домой, двое молодых людей остановили его на улице Каля Мошилор, силой затолкали в машину и отвезли в лес на Чеканах. Там, по данным полиции, агрессоры избили жертву и, угрожая оружием, стали требовать вернуть им долг.

Установили личности нападавших и задержали их сотрудники полиции Рышкановки.

По факту произошедшего открыты два уголовных дела по части 2 статьи 164 и части 2 статьи 189 УК РМ. Согласно действующему законодательству, виновные в похищении и шантаже могут быть лишены свободы на срок от 5 до 10 лет.

В настоящее время подозреваемых поместили под 30-дневный предварительны арест.

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