В рейсовых микроавтобусах возили из Италии в Молдову наркотики - видео

В ходе совместно операции правоохранительных органов двух стран удалось перекрыть канал поставок наркотических веществ в нашу республику.

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. Пятеро человек, четверо в Молдове и один в Италии, задержаны по подозрению в поставках и продаже экстази. Операция проводилась правоохранительными органами двух стран, сообщили в четверг в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

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В ходе расследования, как пояснили в ведомстве, удалось выявить несколько распространителей экстази, которые работали в том числе в ночных клубах.

"Была проведена контрольная закупка, а затем выяснилось, что наркотики контрабандным путем везли из Италии рейсовыми микроавтобусами", - говорится в сообщении Генинспектората.

В итоге в Молдове арестованы четверо подозреваемых, а еще одного гражданина нашей страны поймали в Италии.

На кадрах, опубликованных правоохранителями, виден процесс задержания, а также то, что наркотики были расфасованы в различную тару. Их прятали в коробках с порошком и других емкостях с химическими средствами.

В результате обысков на территории Молдовы нашли около четырех тысяч таблеток экстази, а в Италии – еще две тысячи таких таблеток.

Стоимость изъятой партии наркотиков составляет около полутора миллионов леев.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

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