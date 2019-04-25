Эксклюзив: кто был на борту самолета, нарушившего воздушную границу Молдовы

КИШИНЕВ, 25 апр – Sputnik. На борту самолета, незаконно вошедшего в воздушное пространство и приземлившегося в аэропорту Кишинева, кроме экипажа находились граждане различных национальностей. Об этом заявил в эксклюзивном комментарии Sputnik глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь, подчеркнув, что пока не может назвать количество пассажиров.

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Самолет, принадлежащий авиакомпании BlueBird Airways, незаконно вошел в воздушное пространство Республики Молдова и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения Органа гражданской авиации (ОГА), заявили Sputnik в ОГА. Авиасудно взлетело из Бухареста. Орган гражданской авиации обратился в правоохранительные органы. Авиасудно в данный момент удерживается в аэропорту Кишинева. Его обследуют.

"Кроме экипажа на борту находились и граждане других государств", - заявил Лекарь, добавив, что в данный момент рано говорить о юридическом статусе находившихся на борту.

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По словам главы Погранполиции, сотрудники правоохранительных структур вместе с представителями Органа гражданской авиации проводят расследование. Как только проверка будет завершена, примут решение, что делать с экипажем и пассажирами.

Согласно статье 262 УК РМ "Нарушение правил полетов", "влет в Республику Молдова, вылет из Республики Молдова или транзит через ее воздушное пространство без установленного разрешения, несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета без разрешения соответствующих органов или иное нарушение правил полетов в воздушном пространстве Республики Молдова наказываются штрафом в размере от 650 до 1150 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет".

Согласно данным открытых источников, компании BlueBird Airways принадлежит всего четыре самолета, и лишь один из них - модели Boeing 737-800.

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