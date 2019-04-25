20:01 25 Апреля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.03
  • USD17.87
  • RUB0.28
  • RON4.21
  • UAH0.67
Поиск
Самолет компании BlueBird Airways. Архивное фото

Появились подробности проверки борта, нарушившего воздушную границу Молдовы

© Photo: Facebook / BlueBird Airways
Происшествия
Получить короткую ссылку
535 0 0

Орган гражданской авиации обнародовал первые детали проверки самолета, который незаконно вошел в воздушное пространство Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. У самолета, который незаконно вошел в воздушное пространство Молдовы, не было авторизации на пересечении границы республики, сообщили в Органе гражданской авиации (ОГА).

"В результате проверки, проведенной ОГА, констатировано отсутствие авторизации на вход в воздушное пространство Республики Молдова, а также других документов, обязательных для использования воздушного судна. В настоящее время самолет удерживается на земле до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении Органа гражданской авиации.

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон прокомментировал инцидент с самолетом, незаконно пересекшим границу

Судно, принадлежащее авиакомпании BlueBird Airways, незаконно вошло в воздушное пространство Республики Молдова и приземлилось в аэропорту Кишинева в четверг. Известно, что борт вылетел из Бухареста. Орган гражданской авиации обратился в правоохранительные структуры. Самолет в данный момент удерживается в аэропорту Кишинева. Его обследуют.

Как ранее сообщил Sputnik глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь, на борту авиасудна кроме экипажа находились граждане различных национальностей. Он отметил, что пока не может назвать точное количество пассажиров.

Сотрудники правоохранительных структур вместе с представителями Органа гражданской авиации проводят расследование. Как только проверка будет завершена, примут решение, что делать с экипажем и пассажирами.

Эксклюзив: кто был на борту самолета, нарушившего воздушную границу Молдовы>>>

Согласно статье 262 УК РМ "Нарушение правил полетов", "влет в Республику Молдова, вылет из Республики Молдова или транзит через ее воздушное пространство без установленного разрешения, несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета без разрешения соответствующих органов или иное нарушение правил полетов в воздушном пространстве Республики Молдова наказываются штрафом в размере от 650 до 1150 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет".

По данным открытых источников, компании BlueBird Airways принадлежит всего четыре самолета, и лишь один из них - модели Boeing 737-800.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Самолет незаконно пересек границу Молдовы и сел в аэропорту Кишинева
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке: как это было - фото
Диана Арбенина: сцена должна быть открыта людям, которые хотят на ней стоять
Диана Арбенина: сцена должна быть открыта людям, которые хотят на ней стоять
Сколько здоровых лет отпущено европейцам
Сколько здоровых лет отпущено европейцам

Соцсети

sputnikmoldovaru
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться