Появились подробности проверки борта, нарушившего воздушную границу Молдовы

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. У самолета, который незаконно вошел в воздушное пространство Молдовы, не было авторизации на пересечении границы республики, сообщили в Органе гражданской авиации (ОГА).

"В результате проверки, проведенной ОГА, констатировано отсутствие авторизации на вход в воздушное пространство Республики Молдова, а также других документов, обязательных для использования воздушного судна. В настоящее время самолет удерживается на земле до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении Органа гражданской авиации.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон прокомментировал инцидент с самолетом, незаконно пересекшим границу

Судно, принадлежащее авиакомпании BlueBird Airways, незаконно вошло в воздушное пространство Республики Молдова и приземлилось в аэропорту Кишинева в четверг. Известно, что борт вылетел из Бухареста. Орган гражданской авиации обратился в правоохранительные структуры. Самолет в данный момент удерживается в аэропорту Кишинева. Его обследуют.

Как ранее сообщил Sputnik глава Пограничной полиции Фредолин Лекарь, на борту авиасудна кроме экипажа находились граждане различных национальностей. Он отметил, что пока не может назвать точное количество пассажиров.

Сотрудники правоохранительных структур вместе с представителями Органа гражданской авиации проводят расследование. Как только проверка будет завершена, примут решение, что делать с экипажем и пассажирами.

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Согласно статье 262 УК РМ "Нарушение правил полетов", "влет в Республику Молдова, вылет из Республики Молдова или транзит через ее воздушное пространство без установленного разрешения, несоблюдение указанных в разрешении маршрутов, мест посадки, воздушных ворот, высоты полета без разрешения соответствующих органов или иное нарушение правил полетов в воздушном пространстве Республики Молдова наказываются штрафом в размере от 650 до 1150 условных единиц или лишением свободы на срок до 2 лет".

По данным открытых источников, компании BlueBird Airways принадлежит всего четыре самолета, и лишь один из них - модели Boeing 737-800.

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