Трагедия на Днестре: двухлетняя малышка утонула во время прогулки

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Полтора часа по селу Короткое Слободзейского района его жители искали пропавшую двухлетнюю девочку, пока не выяснилось, что она гуляла по дамбе, установленной на местной реке Турунчук, и по неосторожности упала в воду. Тело ребенка пока не найдено. На месте происшествия работают водолазы.
Как выяснилось, 26-летняя мама ребенка около двух часов дня оставила дочь Полину у своей подруги поиграть с двумя ее детьми. В гостях также находился еще соседский мальчик четырех лет.
"Около пяти часов вечера подруга уехала в город Днестровск по делам, доверив четверых малолетних детей своей 52-летней матери. Бабушка хлопотала по хозяйству, и ребятишки периодически оставались во дворе одни. Выйдя на улицу в очередной раз, она не застала малышей", - сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.
Спустя какое-то время дети вернулись, но маленькой Полины с ними уже не было.
На вопрос взрослых, где девочка, все дружно отвечали, что не знают. Пропавшую искали по селу больше часа.
О том, что произошло на самом деле, стало известно позже, когда восьмилетний мальчик рассказал правду старшему брату. Пока он катал родную сестричку на велосипеде, двухлетняя Полина и четырехлетний Гриша спустились с дамбы к реке Турунчук. Во время игры девочка упала в воду.
Спасатели обследуют акваторию реки в поисках тела ребенка.
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