Трагедия на Днестре: двухлетняя малышка утонула во время прогулки

Водолазы не могут найти двухлетнюю девочку, проживавшую в селе Короткое, но, исходя из показаний очевидцев, уже знают, что она погибла.

ТИРАСПОЛЬ, 26 апр – Sputnik, Ирина Ляхова. Полтора часа по селу Короткое Слободзейского района его жители искали пропавшую двухлетнюю девочку, пока не выяснилось, что она гуляла по дамбе, установленной на местной реке Турунчук, и по неосторожности упала в воду. Тело ребенка пока не найдено. На месте происшествия работают водолазы.

Как выяснилось, 26-летняя мама ребенка около двух часов дня оставила дочь Полину у своей подруги поиграть с двумя ее детьми. В гостях также находился еще соседский мальчик четырех лет.

"Около пяти часов вечера подруга уехала в город Днестровск по делам, доверив четверых малолетних детей своей 52-летней матери. Бабушка хлопотала по хозяйству, и ребятишки периодически оставались во дворе одни. Выйдя на улицу в очередной раз, она не застала малышей", - сообщили в пресс-службе МВД Приднестровья.

Спустя какое-то время дети вернулись, но маленькой Полины с ними уже не было.

На вопрос взрослых, где девочка, все дружно отвечали, что не знают. Пропавшую искали по селу больше часа.

О том, что произошло на самом деле, стало известно позже, когда восьмилетний мальчик рассказал правду старшему брату. Пока он катал родную сестричку на велосипеде, двухлетняя Полина и четырехлетний Гриша спустились с дамбы к реке Турунчук. Во время игры девочка упала в воду.

Спасатели обследуют акваторию реки в поисках тела ребенка.

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