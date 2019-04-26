Громкое дело расследуют в Молдове: преступников "крышевали" правоохранители

Спецоперация в Кишиневе: прокуроры работают над делом о криминальной группировке, к которой имеют отношение ряд руководителей правоохранительных структур.

КИШИНЕВ, 26 апр - Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел совместно с сотрудниками Службы информации и безопасности задержали в четверг преступную группировку, члены которой мошенническим путем вынудили экономического агента отказаться от своего бизнеса.

Замглавы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел Валериу Бодян подтвердил Sputnik факт проведения этой спецоперации.

"Спецоперация прошла на территории Кишинева. Прокуроры работают над этим делом", - сообщил он.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе проходят обыски по делу о мошенничестве

Собеседник отказался предоставить другие детали по этому делу, информацию об экономическом агенте, а также о членах криминальной группировки.

"На данный момент не могу предоставить другую информацию", - сказал Бодян.

По источникам Sputnik, к преступной деятельности этой группировки имеют отношение лица, входящие в руководство правоохранительных органов.

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