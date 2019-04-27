Ужасное ДТП вблизи Дрокии: лобовое столкновение двух автомобилей - фото

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Водители предупредили в соцсетях участников дорожного движения, что на выезде из села Пеления в сторону Дрокии следует соблюдать особую осторожность, поскольку дорого заблокирована в результате аварии.

© Photo: Telegram / Radare MD / Berzoi Vitalie ДТП на выезде из села Пеления

Эту информацию подтвердили корреспонденту Sputnik в Национальном инспекторате по патрулированию. По имеющимся там предварительным данным, столкнулись автомобили BMW и Dacia Logan.

Один человек погиб, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

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