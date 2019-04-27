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Авария. Архивное фото

Ужасное ДТП вблизи Дрокии: лобовое столкновение двух автомобилей - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Легковушки превратились в груду искореженного металла.

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Водители предупредили в соцсетях участников дорожного движения, что на выезде из села Пеления в сторону Дрокии следует соблюдать особую осторожность, поскольку дорого заблокирована в результате аварии.

Accident grav, Pelenia spre Drochia
© Photo: Telegram / Radare MD / Berzoi Vitalie
ДТП на выезде из села Пеления

Эту информацию подтвердили корреспонденту Sputnik в Национальном инспекторате по патрулированию. По имеющимся там предварительным данным, столкнулись автомобили BMW и Dacia Logan.

Accident grav, Pelenia spre Drochia
© Photo: Telegram / Radare MD / Berzoi Vitalie
Попавшие в аварию машины

Один человек погиб, другой доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

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