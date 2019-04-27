Под праздники - в кутузку: домушники крепко попали - фото

КИШИНЕВ, 27 апр - Sputnik. Наблюдение за четырьмя парнями в возрасте от 17 лет до 21 года велось в течение нескольких недель.
Было установлено, что подельники, беря напрокат автомобили, выезжали в села, где выбирали "подходящий дом" и, воспользовавшись отсутствием хозяев, выносили оттуда все ценное.
При обыске в жилищах преступной четверки были обнаружены большие суммы денег и краденные вещи, в том числе золотые украшения, мобильные телефоны.
Сейчас, когда группировка находится в руках полиции, продолжается выяснение общего числа совершенных краж и грабежей, а также круга соучастников.
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