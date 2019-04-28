Трагедия в Шолданештах: пожилая женщина заживо сгорела в собственном доме

В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям, в момент пожара пожилая женщина находилась в доме одна.

КИШИНЕВ, 28 апр - Sputnik. Пожилая жительница села Добруджа Шолданештского района погибла в воскресенье в пожаре в собственном доме.

Как сообщила Sputnik пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу, инцидент произошел в 06.30. В момент пожара пожилая женщина находилась в доме одна. Ее тело обнаружили внутри жилища.

Сотрудники полиции и пожарные выясняют причины возгорания.

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