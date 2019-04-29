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Спасатели.

Никто не застрахован - на Пасху в Молдове случились десятки инцидентов

© Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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За минувшие сутки сотрудникам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям пришлось порядка 50 раз приходить на помощь людям.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Пасхальные праздники в Молдове не обходятся без инцидентов. За минувшие сутки спасатели порядка 50 раз выезжали по вызовам граждан. 

Первое ЧП случилось на трассе Оргеев-Теленешты, где загорелся автомобиль марки Audi. Прибывшим на место спасателям пришлось долго бороться с огнем, однако возгорание удалось локализовать. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, обстоятельства произошедшего выясняются. 

Авария. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Второе огненное ЧП произошло в селе Добруша Шолданештского района. 84-летняя женщина пыталась развести огонь в печи, используя легко воспламеняющуюся жидкость. Стоило пожилой женщине зажечь спичку и поднести ее к печи, как все вокруг вспыхнуло, пенсионерка погибла на месте. 

Вмешательство спасателей также понадобилось минувшей ночью близ села Теребна Единецкого района. Звонок на номер 112 поступил в 03.33 ночи. Водитель автомобиля Opel не справился с управлением и врезался в дерево. В результате ДТП пассажир погиб на месте, а водитель был доставлен в больницу с многочисленными травмами.

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За минувшие сутки молдавские спасатели также неоднократно выезжали на вызовы, связанные с ДТП, необходимостью освобождения людей из покореженных автомобилей, в связи с захлопнувшимися или заклинившими дверями в квартиры и дома граждан страны. 224 спасателя и 62 спецмашины обеспечивали безопасность граждан республики в минувшие 24 часа.

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Теги:
спасатели, пожар, ЧС, Пасха
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