Видеофакт - в Кишиневе водитель вел микроавтобус, высунув ногу в окно

Праздники вносят коррективы в стиль вождения некоторых автомобилистов в столице - бывают даже экзотические случаи.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Длительные праздники стали для многих жителей страны поводом отдохнуть. Однако если некоторые предпочитают это делать в кругу семьи и друзей, другие могут релаксировать и за рулем микроавтобуса.

В Кишиневе видели многое, но подобное вызывающее поведение - вряд ли. В социальных сетях появилось видео, снятое очевидцами, как 28 апреля один из водителей вел микроавтобус, высунув левую ногу в окно.

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Что заставило молодого человека повести себя именно так - неизвестно. Возможно, он просто хотел показать свои способности водителя-аса, а возможно и находился под влиянием определенных напитков.

Однако, согласно правилам дорожного движения, таким образом он мог создать аварийную ситуацию.

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