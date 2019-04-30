Трагедия в Глодянском районе: пожилой мужчина погиб в огне

КИШИНЕВ, 30 апр – Sputnik. В результате пожара, произошедшего утром 30 апреля в селе Дану Глодянского района, погиб 64-летний мужчина. Об этом сообщили во вторник в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС).

"Звонок в Службу "112" поступил в 05.05. Огонь охватил 15 площадь в 15 квадратных метров пристройки. В процессе ликвидации возгорания пожарные обнаружили обугленное тело хозяина", - пояснили в ГИЧС.

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Потушить возгорание удалось в кратчайшие сроки. В ведомстве уточнили, что еще предстоит выяснить причины пожара.

Как пишет ряд СМИ, возгорание могло возникнуть из-за непогашенной сигареты.

По информации правоохранительных органов, пожилой мужчина проживал с 22-летним внуком, который рассказал, что дедушка часто злоупотреблял алкоголем.

За минувшие сутки пожарные и спасатели совершили в общей сложности 30 выездов.

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