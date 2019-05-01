Черная земля стала белой: в Молдове природа преподнесла сюрприз

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Непогода в Молдове преподнесла неожиданный сюрприз: в северных районах республики выпал крупный град. Очевидцы утверждают, что в некоторых местах он был размером с куриное яйцо. В соцсетях опубликовано фото, на котором запечатлены последствия стихии.

"Черная земля мгновенно стала белой", - пишут в комментариях пользователи Facebook.

По данным Государственной гидрометеорологической службы, сегодня на всей территории страны продолжатся кратковременные дожди с грозами.

Температура воздуха понизится на несколько градусов по сравнению со вчерашним днем. Таким образом, на севере будет + 19… + 20 градусов в полдень; в центре температура воздуха поднимется до + 21 ... + 22 градусов, а на юге максимальные температурные значения составят + 23 ... + 24 градуса по Цельсию.

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