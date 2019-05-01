В Кишиневе пригородный поезд протаранил легковой автомобиль

Отмечается, что переезд не оборудован шлагбаумами и светофорами.

КИШИНЕВ, 1 мая - Sputnik. Междугородний поезд сбил легковой автомобиль на железнодорожном переезде. Инцидент произошел на улице Албишоара, недалеко от Кишиневского Железнодорожного вокзала, передает Sputnik.md

В результате ДТП машина отскочила на проезжую часть и перевернулась. По предварительным данным жертв нет. О травмах водителя тоже пока неизвестно. Ведется следствие. Виновному в происшествии грозит штраф в 1500 леев и 6 штрафных пунктов.

Отмечается, что переезд не оборудован шлагбаумами и светофорами.